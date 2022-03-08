Полицейские вышли на улицы Челябинска с цветами и подарками для женщин

Прекрасные дамы были польщены вниманием блюстителей порядка

Сегодня, 8 марта, необычную акцию провели полицейские Челябинской области. Стражи порядка вышли на улицы с цветами и дарили их женщинам. Участницы акции отмечают, что были приятно удивлены и польщены таким вниманием, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Женщины положительными эмоциями реагировали на сюрприз и благодарили стражей порядка за проявленные чуткость и внимание. В организации необычного флэшмоба были задействованы сотрудники строевых подразделений, так как они чаще других общаются с гражданами. В рамках акции их наряды были приближены к излюбленным южноуральцами местам — скверам и площадям.

Так, инспекторы ГИБДД, работая по надзору за дорожным движением, не только контролировали соблюдение участниками дорожного движения установленных правил, но и поздравляли прекрасных дам с праздником. Офицеры и сержанты патрульно-постовой службы, вручая представительницам прекрасного пола цветы, дарили им также свои приветливые улыбки и говорили теплые слова поздравлений с 8 Марта.

Женщины не скрывали своих позитивных эмоций, улыбались и благодарили в ответ за праздничное настроение. Полицейские не оставляли без внимания и совсем юных представительниц прекрасного пола — им также достались цветы и поздравления.

Можно с уверенностью сказать, что стражи порядка добавили в этот день ярких красок, сделав его запоминающимся для жительниц Южного Урала. Отметим, что сотрудники полиции Челябинской области регулярно участвуют во всероссийских акциях «Цветы для автоледи» и «8 Марта — В каждый Дом». В рамках организованных мероприятий инспекторы ГИБДД дарят цветы управлявшим автомобилями женщинам. Помимо этого, сотрудники органов внутренних дел посещают семьи своих товарищей, погибших при исполнении служебных заданий, чествуют женщин ветеранов Великой Отечественной войны и органов внутренних дел, навещают многодетные семьи.