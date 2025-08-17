Полицейские вернули жительнице Нязепетровска похищенную старинную икону

Реликвия передавалась из поколения в поколение

В Нязепетровске полицейские вернули местной жительнице старинную икону Казанской Божьей Матери, которую украли из ее дома. Реликвия оценивается в 150 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел в июле. Потерпевшая позвонила в полицию и сообщила, что кто-то вскрыл замок, проник в ее дом и украл ценную икону — семейную реликвию. Правоохранители оперативно установили подозреваемого, который во всем признался и сообщил, что продал ее скупщику. Вскоре полицейские вышли на скупщика и изъяли икону.

«Для определения ценности имущества назначалась искусствоведческая экспертиза. Специалисты подтвердили, что икона представляет собой культурную ценность, имеющую особое художественное значение. Ранее возбужденное уголовное дело о краже было переквалифицировано в хищение предметов, имеющих особую ценность»,— сообщили в ведомстве.

После проведения всех следственных действий икону владелице вернули. А подозреваемому в краже по новому делу грозит до 10 лет лишения свободы.