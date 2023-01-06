Полицейские в Челябинской области взяли на буксир застрявшую фуру

На дорогах Южного Урала сохраняются тяжелые условия из-за снегопадов

Экипаж ДПС из Троицка Челябинской области помог водителю забуксовавшего большегруза. Машина не могла сдвинуться с места из-за образовавшегося наледи. Полицейский УАЗ взял многотонную фуру на буксир и вытащил ее из ледяной ловушки, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Сотрудники госавтоинспекции увидели застрявший большегруз во время патрулирования. Водитель пояснил полицейским, что едет из Свердловской области и направляется в Курганскую.

Экипаж в составе капитана полиции Петра Григорьева и лейтенанта полиции Виктора Чикина зацепил грузовик буксировочным тросом и помог ему выехать на дорогу с хорошим сцеплением. Водитель от всей души поблагодарил полицейских и продолжил свой путь.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», из-за сложных погодных условий экипажи ДПС Челябинской области сегодня несут службу в усиленном режиме. Основная задача полицейских — оказывать помощь участникам дорожного движения.

Сегодня в течение всего дня федеральная трасса М-5 «Урал» на участке от границы с Башкирией до поворота на Чебаркуль закрыта для автобусов, грузовых автомобилей, легковых и маршрутных такси.