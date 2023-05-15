Полицейские разыскали пропавшую четырехлетнюю девочку в Челябинской области

Ребенок оказался в общежитии

В Снежинске Челябинской области полицейские разыскали четырехлетнюю девочку, сообщение о пропаже которой поступило в полицию около шести часов вечера 14 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На поиски ребенка отправился весь гарнизон городской полиции, а также сотрудники Росгвардии, спасатели и волонтеры. Правоохранители опрашивали жильцов и прохожих, показывая фотографию девочки, а также обследовали дворы и лесную зону.

«В результате проведенных мероприятий была получена информация о месте нахождения пропавшего ребенка. Оперативник уголовного розыска и участковый уполномоченный полиции выехали на указанный адрес и нашли девочку в одном из общежитий. Жильцы накормили и обогрели ребенка»,— сообщили в ведомстве.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщают местные жители в городских пабликах в социальных сетях, ребенок ушел от одного из сетевых магазинов по улице Пищерова еще в 10:30 утра. По их словам, там работает мама девочки и ребенок часто находится с ней.