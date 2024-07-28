Полицейские работают в усиленном режиме в местах подтоплений в Челябинской области

Правоохранители готовы оказать местным жителям необходимую помощь

В Челябинской области полиция перешла на усиленный режим работы в местах подтопления и на территориях, находящихся в зоне риска, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В Еткульском районе полицейские несут службу в селе Еманжелинка и поселке Бектыш. В Кыштыме и Карабаше усилили патрулирование территорий.

В Сосновском районе усилили охрану порядка в подтопленных садовых товариществах, где накануне эвакуировали около 80 человек.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции работают в местах перелива воды через дороги. По данным регионального Миндортранса, на сегодняшний день движение ограничено на участках трех автодорог. Сохраняются переливы и на других территориях, но они незначительные.