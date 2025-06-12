Полицейские поздравили южноуральцев с Днем России патриотическим клипом

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Ко Дню России, который отмечается сегодня, 12 июня, сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области записали патриотический клип на песню «Русские маяки». Участие в проекте приняли детский и взрослый ансамбли областного главка в знак единства поколений, сообщили в пресс-службе ведомства.

Съемки клипа прошли на набережной реки Миасс у концертного зала «Родина». Также сотрудники главка использовали материалы, показывающие красоту и мощь всей России, ее славную историю и достижения.

Поздравление с Днем России губернатора Челябинской области здесь.