Ко Дню России, который отмечается сегодня, 12 июня, сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области записали патриотический клип на песню «Русские маяки». Участие в проекте приняли детский и взрослый ансамбли областного главка в знак единства поколений, сообщили в пресс-службе ведомства.
Съемки клипа прошли на набережной реки Миасс у концертного зала «Родина». Также сотрудники главка использовали материалы, показывающие красоту и мощь всей России, ее славную историю и достижения.
Поздравление с Днем России губернатора Челябинской области здесь.