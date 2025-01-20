Полицейские нашли челябинца, из‑за которого в сентябре погиб человек

Мужчине вменяется причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть

В Челябинской области задержан местный житель, обвиняемый в причинении смерти ранее незнакомому мужчине. Избитого мужчину нашли на улице в Аргаяшском районе, забрали в больницу, где через несколько дней он умер. Все, что силовикам было известно о произошедшем, — что телесные повреждения пострадавший мог получить в Металлургическом районе Челябинска.



«Во взаимодействии с сотрудниками угрозыска ГУ МВД по Челябинской области преступление раскрыто. Установлено, что 12 сентября 2024 года двое незнакомых мужчин повздорили на детской площадке одного из дворов по улице Дружбы в областном центре. В ходе пьяной ссоры обвиняемый не менее двух раз ударил кулаком 42‑летнего потерпевшего. Полученные травмы позже стали причиной смерти», — рассказали в полиции.

Теперь 37‑летнему челябинцу вменяется часть 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы.