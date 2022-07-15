Полицейские Магнитогорска вручили российский паспорт 96‑летнему ветерану из Мариуполя

Пенсионерка стала полноправной гражданкой РФ

Накануне Дня металлурга 17 июля магнитогорские полицейские вручили паспорт гражданина Российской Федерации 96-летней Валентине Ивановне Пономаревой, прибывшей в Челябинскую область из Мариуполя. Документ впервые выдали по новому законодательству — прием в гражданство РФ упрощен, а государственная пошлина не взымается. Об этом сегодня, 15 июля, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

«Приехав в Магнитогорск, Валентина Пономарева обратилась в отдел по вопросам миграции для оформления документов. Сотрудники подразделения с пониманием отнеслись к просьбе пожилого человека и в сжатые завершили все необходимые процедуры. Получая из рук полицейских заветный документ, растроганная вниманием женщина поблагодарила сотрудников полиции за быстроту оформления необходимых документов, проявленные чуткость к ней и заботу», — рассказали ранее в пресс-службе полиции.





Родители Валентины Пономаревой участвовали в строительстве Магнитогорска, переехав туда из Оренбургской области вскоре после рождения дочери в июне 1926 года. В городе металлургов она окончила фельдшерскую школу. В годы войны Валентина Ивановна была медсестрой и донором крови для раненых солдат. В 1945 году женщину наградили медалью «За трудовую доблесть». После войны успешно окончила Магнитогорский индустриальный техникум. Затем уехала в Узбекистан, где требовались специалисты для работы на металлургическом заводе, а затем с семьей переехала в Мариуполь.