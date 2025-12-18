Полицейские изъяли более 2500 единиц незаконной пиротехники в Магнитогорске

И рекомендуют южноуральцам приобретать продукцию только в специализированных магазинах

Более 2500 единиц опасной пиротехники конфисковали полицейские Магнитогорска в ходе масштабной предновогодней операции. Они составили 9 административных протоколов за продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена. Сотрудники полиции провели разъяснительные беседы с продавцами, напомнив о недопустимости продажи пиротехнических изделий несовершеннолетним, сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

По фактам продажи товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, было составлено 9 административных протоколов по ч. 1 ст. 14.2 КоАП РФ. Параллельно сотрудники полиции проверили точки реализации хвойных деревьев. В рамках операции «Ель» уже составлено 6 административных протоколов.

ГУ МВД России по Челябинской области рекомендует всем жителям региона приобретать пиротехнику только в специализированных магазинах, имеющих все разрешительные документы, а также проверять наличие сертификационного знака, срока годности и четкой инструкции на изделии.

Кроме того, сотрудники полиции напомнили о том, что при использовании пиротехники существует ряд запретов. Так, нельзя запускать пиротехнику во дворах, на детских площадках, вблизи больниц, школ, энергообъектов и в местах массового скопления людей. Профилактические мероприятия в рамках операций «Пиротехника» и «Ель» будут проводиться в течение всего предпраздничного периода.