Полицейские из Катав-Ивановска спасли автомобиль горожанина из снежного плена

Автолюбитель прислал в ГУ МВД по Челябинской области благодарственное письмо в адрес экипажа ДПС

Житель Катав-Ивановска обратился с письмом к руководству ГУ МВД по Челябинской области. Горожанин благодарит инспекторов ДПС районного отдела полиции за оперативную помощь в спасении его машины из сугроба после ДТП, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе полицейского главка.



Как пишет житель Катав-Ивановска, он попал в ДТП вечером на улице Свердлова по вине другого участника дорожного движения. Машина пострадавшего застряла в сугробе, самостоятельно выбраться он не смог и обратился в дежурную часть Катав-Ивановского ОМВД.

На помощь пришли инспекторы ДПС лейтенант полиции Максим Павлов и младший лейтенант Артем Творин. Они быстро составили документы о происшествии и освободили автомобиль из снега, не допустив образования дорожной пробки.

«Хочу выразить благодарность дежурному Катав-Ивановского ОВД, инспекторам ДПС за оперативность, высокий профессионализм и внимательное отношение к людям. Большое спасибо!», — написал благодарный автовладелец.