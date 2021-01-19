Полицейские из Челябинской области помогли доставить трехлетнего ребенка в больницу

Девочке стало плохо, когда она ехала с родителями домой

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Супруги из Кусинского района поблагодарила полицейских, которые помогли доставить их трехлетнюю дочь в больницу. Девочке стало плохо в дороге.

Новогодние праздники семья встретила в Екатеринбурге, затем мама, папа и дочь отправились на своей машине домой. На трассе девочке стало плохо. Сначала взрослые дали ей лекарства и продолжили ехать, но позже ребенку стало хуже. Тогда недалеко от Каслей они попросили помощи у сотрудников ДПС.

«Состояние ухудшилось, ребенок был почти без сознания, ни на что не реагировал, периодически была рвота», — вспоминает папа девочки Василий Устюгов.

Полицейские сразу приняли решение взять мать и дочь в патрульную машину и доставить в больницу. По пути они предупредили медиков, что везут ребенка, которому нужна помощь.

Сейчас девочка дома, с родителями, чувствует себя хорошо. Папа малышки от всей души поблагодарил правоохранителей за помощь.