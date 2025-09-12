Полицейские из Челябинска помогли роженице добраться до больницы

Женщина начала рожать в машине на трассе

Инспекторы ДПС Павел Яковлев и Арман Тасбулатов несли дежурство на 32-м километре трассы «Подъезд к Екатеринбургу» в Сосновском районе, когда к ним подъехал Ford Explorer. Взволнованный водитель рассказал, что у его супруги начались схватки и им нужно срочно попасть в роддом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские включили проблесковые маячки и обеспечили машине супругов «зеленый коридор» к ближайшему роддому.

Спустя короткое время, уже в роддоме, на свет появился здоровый мальчик.

«Мы очень благодарны сотрудникам ГАИ за их отзывчивость и профессионализм. Они действовали быстро и четко, что позволило нам вовремя добраться до больницы», — благодарен инспекторам счастливый отец.

Между тем в Магнитогорске сотрудники полиции задержали с поличным курьера мошенников и вернули обманутым старикам более двух миллионов рублей.