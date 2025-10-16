В Челябинск приедут полицейские со всей России на чемпионат по боксу

За победу поборются 44 команды

С 24 по 31 октября в Челябинске состоится Всероссийский чемпионат МВД России по боксу среди полицейских страны. На него прибудет рекордное количество участников — 44 команды из разных регионов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Подготовку к турниру обсудили на организационном совещании в региональном главке МВД. Оно прошло под председательством начальника ГУ МВД России по Челябинской области генерал-майора полиции Сергея Космачева. В нем приняли участие министр физической культуры и спорта региона Владимир Иванов, представители областной Федерации бокса и руководители подразделений полиции.

Чемпионат пройдет с 24 по 31 октября. Спортсмены в возрасте от 19 до 40 лет будут бороться за награды в 10 весовых категориях. Зрителей ждут зрелищные финальные бои, которые состоятся 31 октября во Дворце спорта «Юность». Вход на турнир свободный.

Ожидается, что за победу будут сражаться сильнейшие боксеры, включая мастеров спорта международного класса Алексея Киселева и Андрея Стойкина.