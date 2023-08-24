Полицейские и дорожники Челябинской области пообщались с дальнобойщиками из других регионов

Водителям предлагали отдохнуть и выпить чаю

Представители ГИБДД и Упрдор «Южный Урал» пообщались с дальнобойщиками, проезжающими по трассе М-5 «Урал» в Челябинской области. Водителям предлагали выпить чай или кофе, перекусить и рассказать о состоянии дорог, передает корреспондент ИА «Первое областное».

За лето этого года на федеральных дорогах в Челябинской области произошло 68 ДТП, в которых погибли 17 человек. Акция «Отдохну и поеду» проходит в регионе второй раз. Так полицейские борются с аварийностью. Водители фур нередко преодолевают большие расстояния без отдыха. Со временем концентрация внимания теряется — для безопасности себя и окружающих лучше остановиться и передохнуть.





«Участились случаи, когда водители большегрузов не соблюдают режим труда и отдыха. Они засыпают за рулем, превышают скорость. Чтобы предотвратить это, мы разговариваем с водителями, предлагаем им отдохнуть, выпить чаю», — рассказала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ксения Киреева.

В поставленном возле дороги шатре для водителей приготовили пирожки, сэндвичи и сладости. На выбор предлагали кофе, чай и сок. Большая часть остановившихся на пит-стопе дальнобойщиков в регионе проездом. Челябинским полицейским удалось пообщаться с водителями из Ростова и даже городов Казахстана и Кыргызстана.





Впервые в акции вместе с полицейскими поучаствовали южноуральские дорожники.

«Это наш первый опыт, когда мы можем пообщаться с пользователями дороги. Узнать от них о дорожной ситуации, комфорте передвижения, развитии придорожного сервиса. Если честно, я ожидал больше критики, но, пообщавшись со многими водителями, было приятно услышать, что дороги становятся лучше», — рассказал начальник Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.

Профессиональные водители в разговоре, как правило, отмечали качество дорог в регионе. Состояние проезжих частей, по мнению многих, улучшилось за последние несколько лет. Пожелания тоже имеются.

«Для фур бы сделать карманы. Это грузовая машина, неповоротливая. Все может случиться. А чтобы встать и не мешать движению, нужны отдельные места. Хотелось бы, конечно, еще больше стоянок. А на них — не кафе, а просто места для отдыха с туалетами и душевыми», — отметил водитель из Ростова-на-Дону Сергей Кузьминов.





В ГИБДД поделились, что акция имеет большое значение и в будущем будет повторяться.