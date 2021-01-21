Полицейские готовы обеспечить общественный порядок в день проведения акции в поддержку Навального

В Сети сторонников оппозиционера призывают выйти на улицы в грядущие выходные

Первый заместитель главы МВД РФ Александр Горновой на коллегии ГУ МВД в Москве заявил о готовности правоохранительных органов обеспечить общественный порядок в ходе несанкционированной уличной акции, запланированной на 23 января. Он также отметил, что к административной ответственности могут привлечь и тех, кто активно призывает к участию в этом мероприятии.

«Уже на сегодня территориальные подразделения МВД РФ по субъектам готовятся к охране общественного порядка при проведении мероприятий в субботу, когда некоторые квазиполитики через свои структурные подразделения объявили несанкционированные мероприятия по всей стране. У нас есть для этого все правовые основания — до самого факта проведения этого мероприятия привлечь к административной ответственности всех, кто призывает к участию в ней очно, в интернете, путем рассылки письменных обращений», — передает слова Горнового ТАСС.

Действующее законодательство Российской Федерации позволяет полицейским делать все вышеперечисленное.

Сторонники блогера и оппозиционера Алексея Навального в интернете активно распространяют призывы к участию в несанкционированных акциях в поддержку своего названого лидера. ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру также передает, что «правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований — привлечение виновных лиц к административной ответственности». На страже контента стоит Роскомнадзор, в его обязанностях — ограничение доступа к противоправной информации.

Отметим, что информация с призывами выйти на несанкционированные марши поддержки Навального распространяют и в Челябинске.