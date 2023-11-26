Полицейские Челябинской области записали клип ко Дню матери

В этом году праздник отмечается в 25-й раз

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В День матери, который отмечается сегодня, 26 ноября, полицейские Челябинской области записали песню и сняли клип. Фотографии для ролика предоставили правоохранители из разных районов региона, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Песню «Спасибо, мама» исполнил старший лейтенант внутренней службы Руслан Фазлыев. Автор стихов — Руслан Ахтаханов, а музыки — Хусейн Расаев. Для создания ролика южноуральские полицейские с радостью предоставили фотографии из своих архивов. На снимках запечатлены мамы в погонах со своими семьями. Открывает поздравление рисунок юной жительницы Челябинска Ники Гусевой, изобразившей маму-следователя с дочерью.