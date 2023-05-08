Полицейские Челябинской области возложили цветы к мемориалу «Солдатам правопорядка»

В память об участниках Великой Отечественной войны объявляли минуту молчания

Начальник регионального главка МВД Михаил Скоков, личный состав и ветераны возложили цветы к мемориальному комплексу «Солдатам правопорядка». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На мероприятии, посвященном победе в Великой Отечественной войне, особое место уделили минуте молчания. Сотрудники МВД почтили память тех, кто ковал победу на фронте и в тылу.

«Мы склоняем головы в знак глубочайшего уважения и почтения тем, кто отстоял в непримиримой борьбе светлое будущее и независимость нашей Отчизны», — подчеркнул Михаил Скоков, обращаясь к ветеранам.

Начальник регионального главка обратился и к личному составу. Он напомнил, что задача полицейских — обеспечивать правопорядок и безопасность граждан, несмотря на угрозы. Особые меры, в частности, принимаются, чтобы ничто не омрачило празднование Дня Победы.

«Сотрудники органов внутренних дел помнят всех, кто не вернулся с той войны, кто так и не узнал, что победа наступила. Наш долг — чтить и помнить всех южноуральцев, чей ратный и трудовой подвиг приближал этот светлый день», — добавили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.