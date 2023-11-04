Полицейские Челябинской области сняли клип ко Дню народного единства

В ролике, помимо правоохранителей, приняли участие представители разных национальностей

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Сегодня, 4 ноября, в России отмечается День народного единства. Южноуральские полицейские сняли поздравительный видеоролик на песню «Мы — единое целое». Участие в нем приняли не только сотрудники МВД, но и жители России — представители самых разных национальностей, сообщили в пресс-службе полицейского главка.

Песню исполнили солисты вокального ведомственного ансамбля «Время Ч». Кадры с полицейскими перемежаются с кадрами россиян, облаченных в национальные костюмы. Таким образом авторы ролика подчеркнули культурное богатство и национальное разнообразие страны.

Ранее с Днем народного единства южноуральцев поздравил губернатор Алексей Текслер. Он подчеркнул, что все народы, проживающие на территории России, объединяет память о богатой истории и культурных традициях страны, и это дает силу совершать героические поступки и неизменно любить свою Родину.