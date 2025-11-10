Полицейские Челябинской области отмечают профессиональный праздник

И днем, и ночью они обеспечивают безопасность южноуральцев

Сегодня, 10 ноября, в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел. На плечах полицейских лежит большая ответственность: они обеспечивают покой и безопасность южноуральцев, борются с преступностью и терроризмом, а также ежедневно решают служебно-боевые задачи, в том числе в зоне специальной военной операции.

Особая благодарность — ветеранам ОВД.

«Спасибо за ваш вклад в укрепление правоохранительных органов Челябинской области, за готовность делиться с молодыми кадрами своим опытом и знаниями»,— поблагодарил губернатор Алексей Текслер.

Он также отметил, что в памяти южноуральцев навсегда останутся имена правоохранителей, которые погибли при выполнении служебного долга. Их подвиги запечатлены как примеры мужества, отваги и патриотизма.

Алексей Текслер поблагодарил всех полицейских региона за высокий профессионализм и ответственность. В праздничный день он пожелал им счастья и благополучия.

Первая служба охраны порядка была создана указом Петра Великого в 1715 году. Она была названа полицией, что с греческого переводится как «управление государством». Главное требование к полицейским звучало так: «Честь в служении Отечеству». Оно до сих пор сохраняется девизом правоохранителей.

Сам праздник был учрежден в 1962 году. Тогда он назывался Днем милиции. Дату 10 ноября выбрали потому, что в этот день в 1917‑м вышел декрет Наркомата по внутренним делам «О рабочей милиции». Новое подразделение должно было охранять «революционный общественный порядок». В 2011 году праздник переименовали в День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.