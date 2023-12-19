Полицейские Челябинской области изъяли 6,5 кг взрывчатых веществ

29 уголовных дел возбудили в регионе по итогам акции «Арсенал»

В Челябинской области полицейские возбудили порядка 30 уголовных дел в ходе акции «Арсенал». В пресс-службе регионального главка рассказали, что за время оперативно-профилактического мероприятия из незаконного оборота изъяли 21 карабин и ружья, более 430 единиц боеприпасов и почти шести с половиной килограммов взрывчатых веществ.

«Так, сотрудники уголовного розыска МО МВД России „Троицкий“ обнаружили и изъяли у местного 1989 г. р. несколько единиц оружия, патроны и порох массой около 200 грамм. В Миассе у местного жителя изъято два незаконно хранящихся карабина и 15 патронов», — пояснили полицейские.

В главке напомнили, что каждый, кто незаконно хранит оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, имеет право сдать его в ближайший отдел полиции. Его не только освободят от уголовной отвественности, но и выпллатят денежное вознаграждение. Но для последнего надо еще доказать отсуствие криминального прошлого за сданным оружием.