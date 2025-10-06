Полицейские Челябинска выявили 347 случаев нарушения правил тонировки автомобилей

Рейды проходили пять дней подряд

С 1 по 5 октября 2025 года сотрудники Госавтоинспекции Челябинска провели специальное профилактическое мероприятие «Тонировка». Операция была направлена на выявление и пресечение нарушений требований технического регламента и правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Результаты рейдов оказались впечатляющими: за пять дней инспекторы выявили 347 случаев нарушения правил тонировки автомобилей. Все водители получили предписания о немедленном устранении противоправного действия.

Важно знать: незаконная тонировка напрямую влияет на безопасность дорожного движения. Особенно опасно затемнение лобового стекла, так как оно существенно снижает дистанцию, на которой водитель может заметить слабоконтрастные объекты. Например, пешехода, идущего вдоль обочины.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать требования технического регламента и не подвергать риску свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения.