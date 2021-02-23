Полицейская семья. В Челябинской области семь братьев стоят на защите закона и порядка страны

Годы службы в правоохранительных органах на всех давно перевалили за сотню лет

В День защитника Отечества информационное агентство «Первое областное» рассказывает о семье из Нагайбакского района, в которой все семь сыновей стали служителями правопорядка и закона.

В мифах и легендах разных народов понятие «семь сыновей» носит особый, мифический характер. В различных эпосах семь братьев показываются воинами, защитниками, надежным щитом от врагов и угроз. Семибратские образы актуальны и сейчас. История семьи Коновницыных — современная легенда о матери и ее семерых сыновьях-защитниках.

Надежда Петровна Коновницына из поселка Ново-Черниговский Нагайбакского района — настоящая мать-героиня. В 2007 году она была удостоена почетного знака «Материнская слава». Она воспитала семерых сыновей, выбравших делом своей жизни службу в полиции. Что такое честь и совесть, в семье Коновницыных знают не понаслышке. Самому старшему, Анатолию, сейчас 51 год, а самому младшему, Федору, — 34. В семье Коновницыных есть сержанты, майоры, действующие сотрудники и ушедшие в отставку.

Надежда Петровна родилась в многодетной семье, всю жизнь прожила в деревне. Вместе с мужем Анатолием Николаевичем мальчишек приучали к труду и ответственности.

«У мамы в семье было десять братьев и сестер, у отца — трое. Видимо, родители хотели дочку, вот и родились мы — семь пацанов», — рассказывает старший из них, Анатолий Анатольевич.

Ребята хорошо учились, увлекались спортом. В доме у каждого были свои обязанности — сыновья помогали по хозяйству, работали на сенокосе, заготовке дров, посевной и уборке. В семье ценили труд и порядок во всем.

«Детей надо любить, но не баловать и держать построже. Они сами себе не были предоставлены. Росли под моим присмотром. Был у нас особый воспитатель — прутик, который висел для строгости», — однажды призналась Надежда Петровна.

Видимо, это тяга к порядку и слаженному образу жизни и определили для мальчишек направление в жизни.

«Первым после армии в полицию ушел второй брат Владимир, затем третий — Сергей. Я еще какое-то время жил в деревне, но работы не было, совхоз развалился, и я переехал в Магнитогорск. Устроился на работу в органы», — рассказывает Анатолий Анатольевич.

Затем один за другим последовали примеру старших братьев Алексей, Николай, Петр и Федор. Анатолий, Владимир, Петр, Алексей и Федор служили в ОМОНе, младший Федор продолжает службу. Мужчины не словоохотливы, говоря о годах работы, сейчас четверо уже в отставке. Но отряд особого назначения оставил неизгладимый след в их жизни — чего стоят только командировки в первую и вторую Чеченскую компанию.

Материнское сердце Надежды Коновницыной выдержало и эти испытания — многочисленные командировки сыновей длились по два-три месяца, а затем и полгода. Был период, когда четверо в одно время несли службу в зоне военных действий в Чечне.

Затем Петр и Алексей перешли в тогда еще действующую в городе службу наркоконтроля. Сергей, Николай несли службу в отдельном батальоне ППС города Магнитогорска. Николай уже ушел в отставку, как и старшие братья. На всех годы службы в полиции Магнитогорска давно перевалили за сотню лет. Братья очень дружны между собой, у каждого семьи. Каждые выходные «партия» детей и внуков Коновницыных приезжает к матери в Ново-Черниговский.

«Всем вместе редко удается собраться: все работают. Но к матери ездим часто, не то что по выходным — среди недели кто-нибудь из братьев обязательно бывает», — говорит Анатолий Анатольевич.

Сейчас у Надежды Петровны 12 внуков. Скромная женщина не любит говорить о службе сыновей: самое главное, что все живы и здоровы, а какие у них звания и должности — для нее неважно.