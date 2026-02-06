Политолог оценил федеральную поддержку Алексея Текслера от руководства ЕР

Знаки доверия региону эксперт отметил на форуме народной программы

На первом форуме «Есть результат!» в Челябинске секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев проявил мощную поддержку губернатору Алексею Текслеру и его команде. Такую оценку дал политолог Александр Мельников, проанализировав выступление федерального спикера, сообщает cheltoday.ru.

Владимир Якушев подчеркнул символичность выбора Челябинской области для старта всероссийской серии отчетных форумов партии. Однако, по мнению эксперта, он вышел за рамки дежурных формулировок, сделав значимые политические акценты.

«Сегодня Челябинск вновь вносит важный вклад в обеспечение обороноспособности страны. Подает пример в развитии промышленности и социальной сферы. В выполнении „Народной программы“ привыкли говорить прямо и отвечать за результат. Именно такой разговор нам сегодня и нужен», — заявил Владимир Якушев с трибуны форума.

Александр Мельников отмечает, что в этой краткой характеристике секретарь генсовета фактически перечислил ключевые приоритеты федерального центра для региональной власти: оборонно-промышленный комплекс, социальная политика и безусловная исполнительская дисциплина. Такой набор, озвученный публично, является, по мнению политолога, недвусмысленным знаком доверия и поддержки курса губернатора Алексея Текслера со стороны высшего партийного руководства.