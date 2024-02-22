Поликлиники Челябинской области проводят выездную диспансеризацию

Проверить здоровье можно на рабочем месте

Копейская городская больница № 1 начала проводить выездную диспансеризацию. Бригада медиков выезжает на предприятия города и обследует горожан прямо на рабочем месте, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«В феврале, к примеру, бригада медработников работает на заводе „Пластмасс“. За это время пройти чекап своего организма „не отходя от станка“ смогли более 150 заводчан», — рассказывают в пресс-службе.

Для выездов на предприятие медики используют передвижной мобильный комплекс на базе автомобиля «Газель-NEXT», который больница получила в конце 2023 года. Автомобиль оснащен необходимым медицинским оборудованием для проведения диспансеризации и диагностических процедур.

Кстати, в прошлом году диспансеризацию в ГКБ № 1 прошли более 20 тысяч жителей города. Это позволило выявить хронические диагнозы у 2767 человек.

Напомним, диспансеризация проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Сегодня российские поликлиники предлагают здоровым людям два способа проверить свое здоровье. Про один из них — диспансеризацию — написано много. Про второй — профосмотр — часто упоминают лишь вскользь. Мы узнали подробнее, зачем нужны профосмотры и кому следует их проходить.

