Поликлиники Челябинской области проведут субботнюю диспансеризацию 9 сентября

Пациентов ждут на медосмотры по «зеленому коридору»

Диспансеризацию в Челябинской области можно пройти не только по будням, но и в субботу. Специально для этого 9 сентября поликлиники региона проведут единый День открытых дверей, сообщает пресс-служба областного Минздрава.

«Мы предлагаем пройти диспансеризацию в субботу по „зеленому коридору“ тем, кому по каким-то причинам неудобно это сделать в будние дни», — пояснила министр здравоохранения области Агата Ткачева.

По словам министра, диспансеризация помогает выявить на ранней стадии болезни системы кровообращения, сахарный диабет, онкологические заболевания, хроническую обструктивную болезнь легких, которые зачастую начинаются бессимптомно.

Точный график работы врачей лучше узнать в своей поликлинике. С собою нужно взять полис и паспорт.

Лучше всего прийти в поликлинику натощак, тогда вы сможете сразу сдать анализы крови.

Также во время диспансеризации можно будет привиться от гриппа.



Напомним также, что каждый взрослый гражданин России имеет право взять на работе свободный день для прохождения диспансеризации в будни. В этом случае работодатель должен не только отпустить сотрудника в поликлинику, но еще и выплатить ему зарплату за пропущенный день. Пациент же должен принести работодателю справку из поликлиники о прохождении диспансеризации.

Какие анализы и осмотры включает диспансеризация, мы рассказали в отдельном материале.