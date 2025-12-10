Поликлиники Челябинской области начали проводить ночную диспансеризацию

Она для тех, кто не может вырваться к докторам в рабочее время

В поликлиниках Челябинской области начали проводить диспансеризацию в нерабочее время — вечером и даже ночью. Так медики пытаются привлечь тех, кто не может попасть к врачам из-за плотного рабочего графика, передает корреспондент Первого областного информагентства.

Так, в Копейске 11 декабря в отделе профилактики больницы № 1 акция продлится с 16:00 до 22:00. За один визит можно будет сдать кровь, сделать ЭКГ, женщинам — пройти осмотр гинеколога и маммографию. В этом году профилактические осмотры в городе уже прошли около 30 тысяч человек.

В Нагайбакском районе пошли еще дальше и организовали первую «Ночь диспансеризации» — она пройдет в поликлинике села Фершампенуаз 18 декабря с 8:30 до полуночи. Как признается главный врач районной больницы Рахматулло Юлдашев, заставить людей следить за здоровьем непросто.

«Активность жителей сильно зависит от сезона: осенью и зимой в больницу ходят чаще, чем летом. Кого-то даже приходится уговаривать. Есть люди, которые не подозревают о своих болезнях. Диспансеризация помогает их выявлять», — рассказал Рахматулло Юлдашев журналисту «Первого областного».

