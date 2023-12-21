Поликлиники Челябинской области будут открыты в новогодние праздники

А неотложки — еще и круглосуточно

Поликлиники и больницы продолжат оказывать медицинскую помощь южноуральцам в новогодние праздники, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

С 30 декабря (это суббота) по 8 января (последний день новогодних каникул) все поликлиники будут работать по особому графику. На сайте каждого медицинского учреждения должны выложить расписание, по каким дням и какие специалисты ведут прием. Лучше всего ориентироваться на эту информацию.

Часть поликлиник завершат прием пациентов поздно вечером 31 декабря и возобновят его уже в 8—10 часов утра 1 января.

При этом служба неотложной помощи во всех больницах Челябинской области будет работать все праздники круглосуточно.

Скорая помощь в каникулы также работает без выходных и круглые сутки.