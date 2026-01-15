Поликлиника челябинского онкоцентра с 15 января будет работать в две смены

Так пациенты быстрее смогут приступать к лечению

С 15 января поликлиническое отделение № 1 Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины расширяет график работы и начинает прием пациентов в две смены, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Это позволит сократить время ожидания консультации и ускорить начало лечения.

Помимо 15 января, прием во вторую смену также состоится 19 и 28 января. В феврале расширенный график планируется вводить дважды в неделю. В эти дни во второй половине дня на прием будут вести пациентов онкологи различных специализаций: абдоминальные, урологи, маммологи, гинекологи, отоларингологи, торакальные хирурги, а также специалисты по опухолям кожи, костей и мягких тканей.

«Онкологические заболевания, выявленные на ранних стадиях, излечимы в 90% случаев. Именно поэтому особое внимание уделяется фактору времени», — пояснила заведующая поликлиническим отделением № 1 ЧОКЦОиЯМ Евгения Павленко.

Запись на прием к онкологам ведется через Центры амбулаторной онкологической По итогам 2025 года почти 60% случаев онкологических заболеваний на Южном Урале были выявлены на ранних стадиях. Расширение графика работы поликлиники направлено на то, чтобы улучшить этот показатель и повысить доступность специализированной помощи.

Запись на приём к онкологам ведётся через Центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) по месту прикрепления пациента.

Ранее мы рассказывали что в онкоцентре Челябинска используют нейромонитор для защиты нервов при операциях. Он помогает пациентам сохранять голос и мимику.