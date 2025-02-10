Полигон отходов в Кыштыме зашел на земли лесного фонда

Несколько нарушений в работе предприятия нашла природоохранная прокуратура



Челябинская природоохранная прокуратура совместно со специалистами Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, регионального Управления Росреестра и Главного управления лесами Челябинской области провела проверку деятельности ООО «Спецсервис», эксплуатирующего полигон промышленных и бытовых отходов в городе Кыштыме.

Во время проверки выявили серьезные нарушения. Организация самовольно использует земли лесного фонда площадью 2700 м², где допускает сброс отходов производства и потребления на почву. На полигоне не принимаются меры по устранению очагов самовозгорания, что представляет угрозу для окружающей среды. Также полигон не огражден, что нарушает требования безопасности.

Кроме того, отсутствуют согласованные с министерством экологии мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Не обеспечено соблюдение условий разрешения на выбросы вредных веществ в атмосферу. На полигоне размещены отходы IV класса опасности без наличия соответствующей лицензии.

По результатам проверки в отношении ООО «Спецсервис» возбуждены несколько административных дел. Общая сумма назначенных штрафов составила 290 тысяч рублей.

Руководителю предприятия вынесли представление, по результатам рассмотрения которого виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Также принимаются меры по устранению выявленных нарушений.