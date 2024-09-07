Полпред в УрФО Владимир Якушев подчеркнул важность выборов губернатора в Челябинской области

Голосование будет длиться два дня

Сегодня, 7 сентября, проходят выборы губернатора Челябинской области. Полпред в УрФО Владимир Якушев призвал жителей региона прийти на избирательные участки и выбрать свое будущее.

«Выборы губернатора — это возможность напрямую повлиять на будущее своего родного региона. Приглашаю всех жителей Челябинской области принять участие в голосовании. Важно мнение каждого из вас», — подчеркнул полпред.

Голосование будет проводиться в течение двух дней подряд, а именно 7 и 8 сентября 2024 года. Активным избирательным правом обладают более 2 миллионов 575 тысяч избирателей Челябинской области.

В проведении выборов задействованы 2275 участковых комиссий. Помещения для голосования готовы и будут ждать своих избирателей с 08:00 до 20:00.