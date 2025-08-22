Полчища блох сорвали ремонт трубопровода в доме под Новосибирском

Насекомые накинулись на рабочих

Пока челябинцы жалуются на работу коммунальщиков, в Новосибирске коммунальщики жалуются — внимание — на насекомых, которые в прямом смысле слова сорвали работы по ремонту трубопровода. О нестандартном нападении на человека сообщает Gorsite.ru.



Рабочие должны были провести ремонт труб в подвале общежития в Бердске, однако он оказался заражен блохами. Насекомые накинулись на коммунальщиков. Они, в свою очередь, обвинили управляющую компанию в ненадлежащем содержании подвала. Ремонт пришлось отложить до проведения дезинсекции.



В КБУ нашим коллегам не стали разглашать информацию о количестве пострадавших от укусов блох.