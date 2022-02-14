Покусавшую семилетнего ребенка собаку передали в приют

Трехлетнему Ярику будут искать новых хозяев

В Челябинске собаку, которая искусала лицо семилетнему мальчику, передали в приют. Теперь ей ищут новых хозяев. Об этом сообщили на странице приюта «Я живой» в социальной сети «ВКонтакте».

«В наш приют привезли хаски Ярика, которого сегодня изъяли у бывшей владелицы. Почему он оказался на улице? Сейчас разбирается полиция. Почему он укусил ребенка? Потому что оказался на улице после почти трех лет квартирной жизни, по дороге ему могли попасться течкующие суки, и у собаки попросту „сорвало крышу“. Очень жаль этого мальчика и в целом людей, которые страдают от безответственности владельцев. Виной всему, как ни крути, человек. Это причина всех бед», — написали представители приюта.

В ближайшее время с Яриком поработают кинологи. Также собаке построят вольер, проведут все необходимые оздоровительные процедуры и начнут искать ему нового, ответственного хозяина.

Напомним, ЧП произошло 6 февраля в поселке Федоровка. Семилетний школьник вернулся домой и рассказал родителям, что его покусала бродячая собака. Позже выяснилось, что у хаски есть хозяин. Отец ребенка написал заявление в полицию. Материалы дела переданы в Следственный комитет.