Покупку незаконного ветпрепарата в аптеке Челябинска сняли скрытой камерой

Контрольная закупка выявила реализацию австрийских жевательных таблеток без разрешительных документов

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора пресекли продажу незаконного ветеринарного препарата в Челябинске. Во время контрольной закупки, проведенной 15 октября 2025 года, подтвержден факт реализации жевательных таблеток «Бравекто» для собак мелких пород без соответствующего разрешения на ввод в гражданский оборот. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Надзорный орган проверил продавца. У него есть лицензия на фармацевтическую деятельность, но данный ветпрепарат на тот момент отсутствовал в реестре Россельхознадзора и не был разрешен к обороту на территории России.

Это уже второй случай за последний месяц, 19 сентября аналогичный препарат был обнаружен в ветеринарной клинике, владелец которой вообще не имел лицензии на фармацевтическую деятельность.

На нарушителей составлены административные протоколы по части 1 статьи 6.33 КоАП РФ. Материалы по обоим случаям будут направлены в управление экономической безопасности и противодействия коррупции по Челябинской области. Дело в отношении клиники «Альфавет» готовится для передачи в Арбитражный суд региона.

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что приобретение ветпрепаратов без соответствующих разрешительных документов может представлять опасность для здоровья животных. Потребителям рекомендуется проверять наличие регистрационных удостоверений и покупать лекарственные средства только в лицензированных аптеках.

