Покупку автомобиля с пробегом из‑за рубежа рассматривают 17% челябинцев

Главным сдерживающим фактором для опрошенных является сложность получения кредита на такие машины

РГС Банк, банк для автомобилистов (входит в группу банка «Открытие»), в преддверии введения нового ГОСТа, регламентирующего правила ввоза подержанных автомобилей из-за границы, выяснил, как челябинцы относятся к данному способу покупки машины и к планируемому ужесточению правил.

Лишь 17% челябинцев рассматривают покупку авто с пробегом из-за рубежа, при этом 46% опрошенных считают, что новый ГОСТ снизит шансы соотечественников по покупке недорогих заграничных авто с пробегом. Каждый пятый опрошенный (20%) при этом отметил, что нововведения также усложнят процесс покупки из-за дополнительных проверок, которые в обязательном порядке должны будут проходить все ввозимые в Россию подержанные транспортные средства. Для этих целей Росстандарт создал специальные пункты осмотра и лаборатории. Еще 6% челябинцев высказали мнение, что введение нового ГОСТа снизит выбор ввозимых авто.

Однако ряд опрошенных оценивают планируемые изменения в положительном ключе: 17% респондентов уверены, что строгая проверка машин защитит рынок от автохлама, 13% считают, что повысится безопасность ввозимых автомобилей, 6% — что такие меры наведут порядок в вопросах автоимпорта.

Интересно, что пока только 6% челябинцев готовы приобрести подержанную машину из-за рубежа, а 11% хотели бы, но не знают, как это осуществить. При этом большинство (83%) не рассматривает такую покупку.

Отвечая на вопрос о предпочтительном формате приобретения авто из-за границы, 38% челябинцев выбрали заказ у посредника — компании. Самостоятельное приобретение подобного автомобиля с рук не пугает 37% опрошенных. Еще 20% респондентов воспользуются покупкой через аукцион, и только 5% готовы доверить свой заказ посреднику — частному лицу.

От покупки ввозимых авто с пробегом челябинцев останавливают трудности оформления при «растаможке» (25%) и риск ее не пройти (23%). Еще 14% респондентов смущает длительность поставки. Однако главным сдерживающим фактором для опрошенных является сложность получения кредита на такие автомобили (48%).

«В условиях продолжающегося дефицита на рынке новых автомобилей большинство челябинцев давно сместило акценты на ТС с пробегом. Однако и в этом сегменте спрос уже превышает предложение, а цены неуклонно растут. Всё это подталкивает обратить внимание на новые способы приобретения машин, в том числе за счет ввоза подержанных авто из-за рубежа. А банки идут навстречу, разрабатывая различные кредитные программы для совершения подобных сделок», — отметил директор продуктовой фабрики розничного бизнеса РГС Банка Денис Сорокин.

В РГС Банке клиенты могут оформить кредит наличными с целью приобретения автомобиля на сумму до трех миллионов рублей, на срок до пяти лет и по ставке от 7,9%, а далее снизить ставку на два процентных пункта после подтверждения цели покупки. Программа позволяет клиентам получить полную свободу выбора при покупке машины без ограничений по пробегу, году выпуска, марке и стране производства, а также без обязательного оформления полиса каско.





*В исследовании приняли участие 1127 респондентов в возрасте 18+, география исследования — города России с населением 1 млн +, метод сбора данных — анкеты на самозаполнение, онлайн-опрос, данные — июнь 2021 года.