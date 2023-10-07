Покровскую родительскую субботу отмечают православные христиане 7 октября

В этот день принято ходить на кладбище и поминать усопших

Сегодня, 7 октября, православные христиане отмечают Покровскую родительскую субботу — день поминовения усопших, который отмечается в первую субботу перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Этот день имеет особое значение для верующих, так как позволяет вспомнить о тех, кто ушел из жизни, помолиться за них и воздать дань уважения их памяти. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».

Дата праздника

Покровская родительская суббота всегда отмечается в первую субботу перед Покровом, который празднуют 14 октября. В связи с этим дата праздника ежегодно меняется. В этом году она выпадает на 7 октября.

История праздника

Поминать усопших начали в XVI веке. В 1552 году царь Иван Грозный захватил столицу Казанского ханства — Казань и сделал город частью России. Сразу после этого по улицам Казани прошел крестный ход, ханская ставка была разрушена, а на ее месте возвели небольшую церковь.

Спустя 40 лет митрополит Гермоген задумался о том, чтобы почтить память христиан, павших в битве за Казань. Он написал об этом патриарху Иову, и тот издал соответствующий приказ. С 1592 года по субботам после праздника Покрова стали служить панихиды по погибшим воинам.

Изначально поминовение было установлено только в Казанской епархии. Со временем к нему присоединились некоторые другие регионы. Дату праздника с годами перенесли и стали отмечать его в субботу перед Покровом.

Традиции

Покровская родительская суббота является одним из самых важных дней поминовения в году. В этот день православные христиане приходят в церковь, чтобы помолиться о своих усопших родственниках и близких, поставить свечи за их души и подать записки с именами покойных для поминовения на литургии. В праздник также принято посещать кладбища и приводить в порядок могилы своих родственников. Верующие приносят на них освященные продукты, цветы и зажигают свечи, чтобы осветить путь душам умерших к небесному царству.

Также в праздник принято раздавать милостыню, принимать участие в различных благотворительных мероприятиях и волонтерских проектах.

Запреты

Запрещено поминать усопших с алкогольными напитками. Не следует устраивать в этот день пышные и шумные застолья, а также различные вечеринки и гулянья. Нельзя говорить и думать плохо об умерших. Категорически запрещено поминать самоубийц.

Народные приметы