Покров Пресвятой Богородицы отмечают православные 14 октября

На Руси в этот день определяли, какой будет предстоящая зима

Сегодня, 14 октября, православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Праздник не является двунадесятым, однако считается одним из великих. Подробнее о его истории, традициях, а также о чем молятся верующие Богородице — в материале ИА «Первое областное».

Дата праздника

Покров Пресвятой Богородицы является непереходящим праздником и ежегодно отмечается 14 октября. Поста в этот день нет.

История праздника

По легенде, в 910 году столицу Византийской империи Константинополь окружили мусульмане-сарацины. Они намеревались завоевать город и убить христиан. Те дни жители всего города проводили в Влахернском храме и молились перед ризой Божьей Матери. Среди них был и юродивый Андрей Константинопольский. В какой-то момент у Царских врат он увидел Богородицу. Она шла в сопровождении святых и ангелов, а ее голову и плечи покрывал платок. Дева Мария сначала присоединилась к молитвам горожан, а затем сняла с себя платок и распростерла его над христианами. Юродивый Андрей рассказал о своем видении посетителям храма, и в тот же день враги отступили от стен Константинополя.

Легенда дошла до владимирского князя Андрея Боголюбского, жившего в начале XII века и почитавшего юродивого Андрея как своего покровителя. Он прочитал об этом, отдыхая в своем шатре во время одной из войн, и постановил отмечать Покров Пресвятой Богородицы 14 октября. Праздник быстро стал популярным, и по всей России начали строить церкви и храмы в честь Покрова.

Смысл праздника

Покров Пресвятой Богородицы свидетельствует о заступничестве небесных сил и показывает, что каждая искренняя молитва о помощи и защите будет услышана.







Традиции праздника

Отмечать Покров Пресвятой Богородицы начинают вечером 13 октября. В ночь на 14 октября проходит всенощное бдение, а утром, в сам праздник, — Божественная литургия. Верующие ставят свечи и молятся о здоровье своих родных. После посещения храма семьи по традиции собираются за праздничным столом.

Народные традиции

На Руси этот день называли Покровом. К празднику наши предки завершали все полевые работы и готовились к приходу зимы. Скот заводили в хлев и больше не выпускали на улицу.

С праздника Покрова начинали играть свадьбы. Незамужние девушки молились Богородице о семейном счастье. А если в этот день к девушкам приходили свататься, то отказывать было нельзя, даже если молодой человек не приглянулся, иначе русские красавицы рисковали остаться одинокими.

Хозяйки на Покров пекли пирожки и блины. Выпечкой обязательно угощали соседей и нуждающихся, поскольку считалось, что проявленная в этот день щедрость принесет в дом достаток. Обязательно оставляли мисочку с молоком для домового.

Запреты

На Покров запрещено ругаться, сквернословить, жаловаться на жизнь. Не следует тяжело трудиться. Нельзя давать или брать деньги в долг, чтобы не отдать свое благополучие и не взять на себя чужие проблемы.







Народные приметы