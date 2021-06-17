Покраска ограждения варежкой возмутила жителей Челябинска

Подрядчик отметил, что такой способ нанесения краски существует, но все же рабочие допустили технологическую ошибку

В Челябинске прохожие возмутились покраской металлического ограждения на улице Энергетиков в Ленинском районе. Горожане сняли на видео, как рабочий красит перила при помощи варежки, которую обмакивает в ведро с серой краской.

Кадры, по словам автора видео, сделаны 11 июня. Участок ограждения красили три человека, один из них использовал кисточку. Герой ролика делает свою работу, почти не обращая внимания на «оператора». Почему не все рабочие использовали кисточки и есть ли нарушения в их действиях, ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе ООО «Строймеханизация».

По словам дорожников, существует три вида покраски перильных ограждений. В первом случае используют краскопульт, во втором — кисть, в третьем — валик или варежку. Важно, чтобы со стороны ладони у варежки был элемент, идентичный «шубке» валика. Рукавицу обмакивают в краску и равномерно распределяют вещество по поверхности. Получается быстрее и эффективнее: нет разводов и так называемых непрокрасов. Но при таком способе необходимо использовать лоток, который ведут параллельно под перилами, чтобы излишки краски стекали в него. Рабочие такой лоток не использовали.

«Это технологически неправильно. У нас есть субподрядная организация „Экотранс“. Они выполняли работы. С руководителем этой организации вчера провели беседу, чтобы он ее (беседу. — Прим. ред.) со своими рабочими провел. Обещали исправить ситуацию», — прокомментировал руководитель проекта содержания автомобильных дорог компании «Строймеханизация» Андрей Фетисов.

Видео распространили в соцсетях, пользователи разделились во мнениях: одни недовольны покраской без использования кисточек, другие возмущены пренебрежительным отношением к рабочим. Кто-то и вовсе переживает, что героя видео могут уволить.