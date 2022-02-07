Похороны станут госуслугой: как хотят изменить работу ритуальных компаний

В России готовится законопроект о похоронном деле

В нижнюю палату парламента Госдумы РФ готовятся внести проект нового закона о похоронном деле в России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в Госдуме и Администрации Президента. Согласно законопроекту в стране появится реестр ритуальных компаний и кладбищ, а сами похороны станут госуслугой. С ИА «Первое областное» челябинский эксперт, экономист Сергей Гордеев поделился мнением, что новый документ позволить упорядочить похоронный бизнес.

Законопроект предполагает выдавать похоронным организациям разрешение, за которое будет отвечать уполномоченный орган субъекта РФ. Все организации, получившие разрешения, внесут в специальный реестр, где будут перечислены оказываемые ими услуги, а также их стоимость.

Чтобы оказаться в списке легальных ритуальщиков, необходимы: наличие регистрации юрлица или ИП, а также оборудования и катафального транспортного средства.

Также предполагается создание реестра недобросовестных ритуальных служб. Возможно введение санкций при незаконном получении данных о смерти или воровстве персональных данных. Такая информация традиционно пользуется спросом у мошенников и черных риелторов. Челябинский эксперт считает, что принятие законопроекта позволит навести порядок в отрасли, данный вопрос назревал давно.

«Не секрет, что кладбищенский бизнес бывает и полукриминальным. Здесь вопрос такой — сделать его максимально прозрачным. Конечная цель — снять определенные социальные нагрузки и издержки. Когда человек умирает, близкие люди часто принимают скоропалительные решения по его похоронам и часто получают довольно много проблем. Это давно назревшая норма, которая нужна не только в Челябинской области», — прокомментировал ИА «Первое областное» экономист Сергей Гордеев.

Кроме того, закон предполагает инвентаризацию мест захоронения и создание реестра кладбищ.

«Мы год назад узнали, что в Челябинске хоронить негде: все кладбища исчерпаны. В то же время, если обращаешься в структуру, всегда находится место. Единственный вопрос, что цены становятся запредельными, создается дефицит в этой сфере, потом, соответственно, определенные деловые люди предлагают их решение. Это общая ситуация по выводу определенных структур в легальный бизнес и выдавливание незаконных. Единственное, есть определенные риски, что будет чрезмерная бюрократизация по выдаче документов организациям. Но если такая ситуация и назреет, она будет достаточно публичной и решится очень быстро. Такие меры можно только приветствовать. На расползание кладбищ все смотрят закрыв глаза, хотя это должна быть государственная сфера», — добавил Сергей Гордеев.

ИА «Первое областное» попыталось связаться с участниками рынка — компаниями, которые оказывают ритуальные услуги. Но от комментариев по поводу введения нового законопроекта представители организаций отказались.

Добавим, Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке гражданское дело по иску общественной экологической организации «Экологический консалтинг» к мэрии и МКУ «Служба городских кладбищ». Экоактивисты требовали полностью запретить работу Митрофановского кладбища, которое располагается в границах Челябинского городского бора. Однако апелляционная инстанция поддержала позицию администрации Челябинска.

