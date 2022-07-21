Похолодание и дожди обещают в Челябинской области

При этом в регионе будет ветрено

Сегодня, 21 июля, в Челябинской области пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В целом погода порадует тех южноуральцев, которые устали от жары. Прогноз сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром в столице Южного Урала столбики термометров покажут около +14°C, днем температура воздуха составит от +23 до +25°C. Переменная облачность, пройдет слабый дождь. Ветер западный, северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Также синоптики обещают грозы. В утренние часы столбики термометров достигнут около +15°C, днем воздух прогреется до +25°C, на юге области потеплеет до +28°C. Ветер западный, северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, при непогоде усиление ветра до 16 метров в секунду.