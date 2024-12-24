Похолодание, туман и изморозь прогнозируют синоптики в Челябинской области 24 декабря

День выдастся спокойным

Сегодня, 24 декабря, в Челябинской области будет преимущественно пасмурная погода со слабым ветром. Местами сохранится теплая погода до −5°C, а где-то температура опустится ниже −10. Рассказываем подробнее со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске температура воздуха составит около −7°C. День пройдет без осадков. Ветер южной четверти, около 3 метров в секунду.

Градусники в Магнитогорске покажут около −10°C. Пасмурно, без погодных сюрпризов. Ветер южный, слабый.

Столбики термометров в Миассе приблизятся к −7°C. Облачно с прояснением. Ветер юго-западный, до 2 метров в секунду.

До −4°C может подняться температура в Златоусте. День выдастся пасмурным. Ветер юго-восточный, до 1,5 метра в секунду.

Отметка на градуснике в Симе днем остановится на −10°C. Пасмурно и почти безветренно.

В целом температура в регионе составит от −3 до −8°C, в низинах — около −13°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Утром локально туман. На дорогах сохранится гололед. Ветер южной четверти, от 3 до 8 метров в секунду.