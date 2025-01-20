Похолодание, снег и сильный ветер обещают в Челябинской области 21 января

На дорогах ожидается гололед

Во вторник, 21 января, к Челябинской области начнет подбираться морозный воздух из Арктики. При этом регион будет находиться под влиянием глубокой ложбины северного циклона, из-за чего сохранится снежная погода, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночные часы пройдет умеренный снег. Температура воздуха опустится до −8…−10°C. Днем ожидается облачная погода с прояснениями и слабый снег. В температурном плане — без изменений. Ветер преимущественно северный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.

По области синоптики обещают как в ночные, так и в дневные часы от −6 до −11°C, возможно понижение до −16. Облачно с прояснениями, небольшой снег, местами умеренный. В отдельных районах метели. В горах гололед. Ветер северного направления, от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.