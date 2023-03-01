Похолодание, снег и гололед прогнозируют в Челябинской области

Погода будет ветреной

Сегодня, 1 марта, в Челябинской области пройдет снег. День будет теплым, но ветреным. Синоптики областного Гидрометеоцентра по-прежнему прогнозируют гололед на дорогах.

В Челябинске сегодня днем ожидается минус 2—4 градуса. Ветер юго-западного направления от 6 до 11 метров в секунду. День будет пасмурным, пройдет небольшой снег.

В Магнитогорске после теплого последнего зимнего дня температура воздуха опустится до −5°C. День будет пасмурным, без осадков. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду.

В Златоусте сегодня ожидается понижение температуры до −6°C. Пройдет небольшой снег.

В Озерске и Сатке также пройдет небольшой снег. Столбики термометров покажут до −5 градусов.

В Аше сегодня весь день будет снегопад. По сравнению с другими южноуральскими городами там будет холоднее всего — температура опустится до −7°C. Ветер юго-западного направления до 5 метров в секунду.

В целом в регионе днем ожидается от −1 до −6 градусов. Местами будет идти снег. Ветер от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.