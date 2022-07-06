Похолодание сменится жарой в Челябинской области

На регион надвигается антициклон

В четверг, 7 июля, в Челябинской области ожидается повышение температуры до +26°C. Местами возможны дожди. Синоптики областного Гидрометеоцентра рассказали, с чем связано потепление.

«С территории Челябинской области отходит циклон, и с запада на нас надвигается антициклон, который принесет с собой солнечную погоду. Не исключены кратковременные дожди, осадки и грозы, потому что температура будет повышаться. Повышение ожидается в течение следующих пяти дней»,— прокомментировали в челябинском Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью в регионе местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха составит от +7 до +12°C, в низинах похолодает до +2°C. Днем ртутные столбики поднимутся до +21, +26°C. Переменная облачность, небольшие дожди. В отдельных районах возможны туманы. Ветер северный, северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы термометры покажут от +9 до +11°C, днем потеплеет до +26°C. Переменная облачность, ожидается слабый дождь. Ветер северный, северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду.