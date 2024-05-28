Похолодание с дождями возвращается в Челябинскую область

Будет ветрено

В среду, 29 мая, в Челябинскую область вернется непогода: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают понижение температуры, дожди и грозы с градом. Сильный ветер сохранится.

«Под влиянием холодного фронта ожидается очередное понижение температуры с кратковременными дождями, грозами и, возможно, другими конвективными явлениями»,— рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В Челябинске температура воздуха предстоящей ночью опустится до +9°C, днем потеплеет до +13...+15 градусов Цельсия. Облачно с прояснением, пройдет кратковременный дождь. Возможна гроза. Ветер западный с переходом на северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду.

В Челябинской области в ночные часы столбики термометров установятся в пределах от +8 до +13°C, при прояснении похолодает до +3°C. В отдельных районах вероятны небольшие дожди. Дневной прогрев составит от +15 до +20°C, на юге воздух прогреется до +20...+25 градусов. Однако при натекании облачности отметка на градуснике местами упадет до +10°C. Облачно с прояснением, местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Возможен град. Ветер западного направления с переходом на северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду, порывы могут достигать 18 метров в секунду.