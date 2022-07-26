Похолодание, ливни и грозы с градом ожидают в Челябинской области

В регионе продлили штормовое предупреждение

В среду, 27 июля, в Челябинской области ожидается небольшое похолодание, ливни и грозы. В регионе продлили штормовое предупреждение. В Челябинском гидрометеоцентре журналисту ИА «Первое областное» рассказали, с чем связано изменение температуры.

«К нам приближается циклон с фронтальными системами и с прохождением холодного фронта. Погода изменится, но ненадолго. На протяжении нескольких дней будут идти дожди, местами по области ливни. Дневные температуры не будут прогреваться до +30 градусов»,— прокомментировала начальник метеопрогнозов Екатерина Выходцева.

Действительно, судя по прогнозу, предстоящей ночью в регионе ожидается от +13 до +18°C, в горах и низинах будет около +10°C. Днем столбики термометров покажут от +22 до +27°C, в низинах до +19°C. Погода будет облачной с прояснениями, на территории региона пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогнозируют ливни. Также возможны грозы и град. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске в среду также пройдут кратковременные дожди, местами сильные, а также гроза. Также синоптики обещают град. В ночные часы температура опустится до +15, +17°C, днем воздух прогреется до +23, +25°C. Ветер северного направления от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.