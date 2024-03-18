Похолодание и усиление ветра прогнозируют в Челябинской области 19 марта

Ночью местами температура опустится до -15 градусов

На Челябинскую область надвигается краткосрочное похолодание: во вторник, 19 марта, в ряде районов синоптики обещают небольшой плюс, на другой территории будет около нуля градусов. Ветер усилится. Подробнее о погоде — в материале ИА «Первое областное».

Предстоящей ночью в Челябинске может похолодать до −7 градусов, днем будет от −1 до +1 градуса. В первой половине дня облачно с прояснениями, во второй прояснится. Ветер северный до шести метров в секунду.

В Магнитогорске в ночь на вторник температура опустится до −10 градусов, днем будет около 0. Преимущественно пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный до 6,2 метра в секунду.

В Златоусте будет чуть теплее — около −3 градусов ночью и около +4 градусов в дневные часы. Ветер преимущественно северный до 2,5 метра в секунду.

В Верхнем Уфалее утром возможен слабый снег, днем будет ясно. Градусник покажет от 0 до +5 градусов. Ветер северный до 3,2 метра в секунду.

В низинах Челябинской области предстоящей ночью будет около −15 градусов, на остальной территории — от −4 до −9 градусов. Днем синоптики обещают от −1 до +4 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололед. Ветер северный от 6 до 11 метров в секунду.