Похолодание и усиление ветра прогнозируют в Челябинской области 16 сентября

Осадки местами сохранятся

В понедельник, 16 сентября, температура воздуха в Челябинской области чуть снизится. Ветер сохранит северное направление и усилится. В отдельных районах пройдут небольшие дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до +9...+11 градусов. Днем температура поднимется до +16...+18 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.

В горах и низинах в ночь на понедельник похолодает до +3 градусов, на остальной территории ожидается от +7 до +12 градусов. Днем воздух прогреется до +15...+20 градусов. Переменная облачность, местами небольшие дожди. Утром туман. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.