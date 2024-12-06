Сегодня, 6 декабря, температура воздуха в Челябинской области приблизится к климатической норме: в ряде районов столбики термометров покажут до −9°C. День выдастся ветреным. Осадков не будет, сообщили в областном Гидрометеоцентре.
В Челябинске ожидается около −7°C и без существенных осадков. Ветер северного направления, до 6 метров в секунду.
Отметка на градуснике в Магнитогорске зафиксируется на −6°C. Облачно с прояснениями, без погодных сюрпризов. Ветер северного направления, около 5 метров в секунду.
В Миассе — под копирку.
В Златоусте температура воздуха составит около −8°C. День выдастся хмурым. Ветер северо-западный, до 4 метров в секунду.
В Бакале будет около −10°C и пасмурно. Ветер северо-западный, 3 метра в секунду.
Жителям Снежинска синоптики обещают −6°C и ясную погоду. Ветер северо-западного направления, 4 метра в секунду.
В целом градусники в регионе покажут от −4 до −9°C. Переменная облачность, осадков быть не должно. Ветер северного направления, до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.