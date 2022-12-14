Похолодание и туманы ожидаются в Челябинской области

Осадков синоптики не прогнозируют

Сегодня, 14 декабря, в Челябинской области обещают солнечную погоду. Утром в отдельных районах возможны туманы. После небольшого потепления температура вернется в свою климатическую норму: синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют около −12°C.

Утром в Челябинске столбики термометров покажут около −18°C, днем температура воздуха составит от −10 до −12°C. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также будет преимущественно солнечно, без осадков. В утренние часы синоптики прогнозируют около −17°C, местами ниже. Днем температура поднимется до минус 7—12 градусов Цельсия, на юге до −15°C. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду.