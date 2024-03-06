Похолодание и снег прогнозируют в Челябинской области

Порывистый ветер сохранится

Сегодня, 6 марта, в Челябинской области температура будет ниже, чем в предыдущие дни. Также синоптики областного Гидрометеоцентра обещают снег.

В утренние часы в Челябинске ожидается около −8°C, днем температура воздуха достигнет −1…−3°C. Весенняя погода уступит зимней: возможны осадки в виде небольшого снега. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также пройдет небольшой снег. Местами осадки будут существенными. Столбики термометров утром покажут около −6°C, местами ниже. Днем синоптики прогнозируют от −1 до −6°C. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 2—7 метров в секунду, порывы могут достигать 10 метров в секунду.